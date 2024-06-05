США скоро оголосять про новий пакет допомоги Україні — Салліван

Наразі невідомо, що саме увійде в новий пакет допомоги.

Сполучені Штати найближчими тижнями оголосять про новий пакет військової допомоги для України.

Про це заявив радник американського лідера з нацбезпеки Джейк Салліван, інформує NV.

"Думаю, найближчими тижнями ви можете очікувати оголошення про подальше постачання важливих можливостей Україні", — сказав Салліван.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що озброєння й техніка, яку Сполучені Штати Америки виділили у перших двох пакетах допомоги за президентськими повноваженнями Джо Байдена впродовж останніх тижнів, доставлена на передову для українських військових.

Крім того, ми раніше інформували, що Німеччина надасть Україні черговий пакет військової допомоги на 500 млн євро, стало відомо, що туди увійде.

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