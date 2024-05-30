Німеччина надасть Україні черговий пакет військової допомоги на 500 млн євро: що туди увійде

Борис Пісторіус підкреслив, що Берлін і надалі підтримуватиме Україну в її оборонних діях.

Німеччина оголосила про надання нового пакета військової допомоги для України на 500 млн євро.

Про це заявив міністр оборони країни Борис Пісторіус під час свого візиту до Одеси, передає Welt.

Посадовець підкреслив, що Берлін і надалі підтримуватиме Україну в її оборонних діях.

Що входить до нового пакету допомоги

За даними видання, новий пакет допомоги міститиме неступне:

танки Leopard;

ракети до зенітно-ракетних комплексів IRIS-T;

безпілотники;

артилерійські боєприпаси;

стрілецькі набої;

запчастини до гаубиць і бронетехніки.

За словами Пісторіуса, Німеччина також профінансує курси підготовки для українських техніків.

А ще пакет передбачає фінансування супутникового зв'язку.

Раніше повідомлялось, що Борис Пісторіус виступив проти того, щоб німецькі військові тренували українських бійців на території України.

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