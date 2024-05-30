Світу загрожує нова війна: шокувальна стаття The Telegraph

Відносини Єгипту з Ізраїлем погіршуються на тлі глобальних звинувачень у тому, що Ізраїль чинить геноцид у секторі Гази.

Єгипет попередив, що "готовий відповісти" зброєю, якщо виникнуть загрози його безпеці після захоплення ізраїльською армією буферної зони вздовж кордону із сектором Гази.

Про це пише The Telegraph.

Даніель Хагарі, головний військовий представник ЦАХАЛу (ізраїльської армії), заявив, що ізраїльські сили отримали "оперативний" контроль над так званим "Філадельфійським коридором" — 14-кілометровою буферною зоною вздовж кордону сектора Гази з Єгиптом.

"Філадельфійський коридор служив кисневою лінією для ХАМАСу, яку він регулярно використовував для контрабанди зброї в район сектору Гази", — сказав Хагарі.

Філадельфійський коридор був єдиним сухопутним кордоном сектору Гази, який Ізраїль досі не контролював безпосередньо.

За даними західних ЗМІ, відносини між Ізраїлем та його ключовим арабським союзником Єгиптом нині погіршуються. Після захоплення ЦАХАЛом буферної зони Єгипет попередив Ізраїль, що "без вагань відповість військовим шляхом", якщо відчує, що його безпека перебуває під загрозою.

При цьому Ізраїль заявляє, що у Філадельфійському коридорі є щонайменше 20 тунелів, які використовує ХАМАС для трафіку контрабанди.

"Ізраїль використовує ці звинувачення, щоб виправдати продовження операції в палестинському місті Рафах і продовження війни з політичною метою", — заявило у відповідь високопоставлене єгипетське джерело, заперечуючи існування цих тунелів.

Лише кілька днів тому єгипетські війська, дислоковані на кордоні із сектором Гази, відкрили вогонь по ізраїльським силам, що діють у Рафаху. Внаслідок зіткнення було вбито єгипетського солдата.

Журналісти зазначають, що інцидент міг бути "помстою за гуманітарну кризу" в секторі Гази, який посилюється після захоплення Філадельфійського коридору.

"Ізраїль і Єгипет, як і раніше, ідеологічно єдині з метою ліквідації ХАМАСу, але на тлі глобальних звинувачень у тому, що Ізраїль робить геноцид у секторі Гази, в результаті якого (за даними МОЗ сектору Гази) за 7,5 місяців було вбито 36 000 палестинців, Єгипту стає все важче вставати на бік свого сусіда", – зазначають автори статті.

Нагадаємо, в Ізраїлі заявили, що війна в Газі триватиме щонайменше до кінця року. Мета майбутніх семи місяців воєнних дій – повне знищення правління ХАМАС на палестинській території, що перебуває в облозі.

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