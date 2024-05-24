Суд ООН приголомшив заявою щодо дій Ізраїлю

Йдеться про операцію в Рафаху.
Ізраїль має негайно припинити наступ на Рафах у Газі. Таке рішення ухвалив Міжнародний суд ООН.
Про це повідомляє BBC.
Так, суд зобов'язав Ізраїль припинити військову операцію в Рафаху. Відповідне рішення ухвалили 24 травня.
“Негайно припинити військовий наступ і будь-які інші дії в Рафаху”
Міжнародний суд ООН ухвалив, що Ізраїль повинен негайно припинити наступ та інші дії в Рафаху, посилаючись на “безпосередню небезпеку” для палестинського народу.
“Ізраїль повинен негайно припинити свій військовий наступ і будь-які інші дії в Рафаху, які можуть створити для палестинської групи в Газі такі умови життя, які могли б призвести до її фізичного знищення повністю або частково”, — підкреслив суддя Наваф Салам, президент Міжнародного суду ООН.
Також суддя зазначив, що нинішня ситуація спричиняє подальший ризик “заподіяння непоправної шкоди” правам жителів Гази. Наголосив, що ситуація змінилася з того часу, як Міжнародний суд виніс свої попередні ухвали, виникли умови для вжиття нових надзвичайних заходів у цій справі.
Накази суду
Міжнародний суд ООН видав одразу кілька наказів, зокрема:
- припинити військову операцію в Рафаху;
- відкрити прикордонний пункт Рафах з Єгиптом для надходження великої кількості гуманітарної допомоги;
- забезпечити доступ до Гази для слідчих і місій зі встановлення фактів;
- у місячний строк повідомити суд про хід виконання цих заходів.
Нагадаємо, ізраїльські військові заявили, що їхня 401-ша бронетанкова бригада вранці 7 травня захопила контрольно-пропускний пункт Рафах на півдні Гази.
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