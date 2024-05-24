Суд ООН ошеломил заявлением о действиях Израиля

Речь идет об операции в Рафахе.
Израиль должен немедленно прекратить наступление на Рафах в Газе. Такое решение принял Международный суд ООН.
Об этом сообщает BBC.
Да, суд обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе. Соответствующее решение было принято 24 мая.
"Немедленно прекратить военное наступление и любые другие действия в Рафахе"
Международный суд ООН принял, что Израиль должен немедленно прекратить наступление и другие действия в Рафахе, ссылаясь на "непосредственную опасность" для палестинского народа.
"Израиль должен немедленно прекратить свое военное наступление и любые другие действия в Рафахе, которые могут создать для палестинской группы в Газе такие условия жизни, которые могли бы привести к ее физическому уничтожению полностью или частично", — подчеркнул судья Наваф Салам, президент Международного суда ООН.
Также судья отметил, что нынешняя ситуация влечет за собой дальнейший риск "нанесения непоправимого вреда" правам жителей Газы. Он отметил, что ситуация изменилась с тех пор, как Международный суд вынес свои предыдущие решения, возникли условия для принятия новых чрезвычайных мер по этому делу.
Приказы суда
Международный суд ООН издал сразу несколько приказов, в частности:
- прекратить военную операцию в Рафахе;
- открыть пограничный пункт Рафах с Египтом для поступления большого количества гуманитарной помощи;
- обеспечить доступ к Газе для следователей и миссий по установлению фактов;
- в месячный срок уведомить суд о ходе выполнения этих мер.
Напомним, израильские военные заявили, что их 401-я бронетанковая бригада утром 7 мая захватила контрольно-пропускной пункт Рафах на юге Газы.
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