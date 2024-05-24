Суд ООН ошеломил заявлением о действиях Израиля

Израиль должен немедленно прекратить наступление на Рафах в Газе. Такое решение принял Международный суд ООН.

Об этом сообщает BBC.

Да, суд обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе. Соответствующее решение было принято 24 мая.

"Немедленно прекратить военное наступление и любые другие действия в Рафахе"

Международный суд ООН принял, что Израиль должен немедленно прекратить наступление и другие действия в Рафахе, ссылаясь на "непосредственную опасность" для палестинского народа.

"Израиль должен немедленно прекратить свое военное наступление и любые другие действия в Рафахе, которые могут создать для палестинской группы в Газе такие условия жизни, которые могли бы привести к ее физическому уничтожению полностью или частично", — подчеркнул судья Наваф Салам, президент Международного суда ООН.

Также судья отметил, что нынешняя ситуация влечет за собой дальнейший риск "нанесения непоправимого вреда" правам жителей Газы. Он отметил, что ситуация изменилась с тех пор, как Международный суд вынес свои предыдущие решения, возникли условия для принятия новых чрезвычайных мер по этому делу.

Приказы суда

Международный суд ООН издал сразу несколько приказов, в частности:

прекратить военную операцию в Рафахе;

открыть пограничный пункт Рафах с Египтом для поступления большого количества гуманитарной помощи;

обеспечить доступ к Газе для следователей и миссий по установлению фактов;

в месячный срок уведомить суд о ходе выполнения этих мер.

Напомним, израильские военные заявили, что их 401-я бронетанковая бригада утром 7 мая захватила контрольно-пропускной пункт Рафах на юге Газы.

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