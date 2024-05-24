Відомий астролог Влад Росс впевнено назвав дату завершення війни

Найближчим часом на фронті складеться жорстка та складна ситуація, "олімпійського перемир’я" не буде, але після 6 грудня цього року та після 24 лютого 2025 обстановка для України може дуже суттєво покращитись. Крім цього, саме після 24 лютого 2025 року на Україну може очікувати перемога у війні.

Про це в коментарі для ТСН.ua заявив відомий астролог Влад Росс, спираючись на власні дослідження.

"В червні буде дуже жорстка та складна ситуація на фронті. Ніякого "олімпійського" перемир’я я не бачу. Навпаки, кровожерливий Марс увійшов до знаку Овна. Буде розростатись гаряча атмосфера", - каже Влад Росс.

За словами Росса, не виключено, що скоро в світовій політиці стануться значні зміни.

"Єдине, на що можно сподіватись, це те, що до Землі підлітає "диявольська" комета, яка здатна щось змінити. Вона знищує всіх своїх "діяволів" – людей, які очолюють ненависні країни. Наприклад, загинув президент Ірану Раїсі, підстрелили прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Чекаємо, що вона спричинить переворот в московії. Війська можуть бути незадоволені звільненням одного з генералів. Може виникнути навіть бунт. Це все може виникнути в червні, ця комета підлетить максимально близько до Землі", - каже Влад Росс.

За словами астролога, не виключено, що можуть відбутись певні негативні зміни в житті Дональда Трампа.

"Трампа можуть також намагатись ліквідувати так само як і Фіцо", - не виключає Росс.

Які є загрози для Києва

За прогнозами Влада Росса, столиця України вже не відчує на собі повторного наступу путінської армії.

"На Суми буде тимчасово зупинений наступ російської армії. Окупанти хотіли оточити Харків, це було головною задачею, але харків’янам це не загрожує. На Суми путінська армія зараз не піде. Києву наступ не загрожує, зараз можно побачити, що наші дрони не літають по Москві та Московській області, тому і окупанти не сильно атакують Київ", - робить висновки Росс.

Чи продовжиться війна до кінця 2024 року

На головне питання про дату закінчення війни, яке хвилює кожного українця, астролог відповідає так: "Я бачу, що заморозка конфлікта почне відбуватись після ретроградного Марса. Марс керує війною. 6 грудня 2024 року він стане ретроградним. Ця його ретроградність триватиме символічно до 24 лютого 2025 року. Але намагання домовитись, завершувати почнуться 6 грудня 2024 року. Перемога України буде після перевороту в московії. Я завжди казав, що цей переворот буде в 2025 році. Комета, про яку я казав, вона входить в хаос. Астрологи вважають, що коли комета входить до іншої системи, Сонячної, виникає хаос, змінюється ритм. Багато чого може змінитись. Тим паче вона, комета, має зелений колір, колір миру. Напередодні аварії на ЧАЕС теж підлітала комета, але вона була іншого кольору. Але якщо комета зеленого кольору, то вона здатна знищити всіх "діяволів". Наприклад Раїсі, двійника Путіна. Здатна звільнити світ від супостатів".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше повідомлялось про те, що чи закінчиться війна цього року і що буде з наступом.

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