Які відмітки мають бути у військовому квитку: що потрібно знати

Переважно відмітку у військовому квитку робиться лише у випадку, якщо призовника визнають повністю непридатним до військової служби. Це визначається за результатами Військово-лікарської комісії (ВЛК).

Які відмітки мають бути у військовому квитку – читайте у матеріалі ТСН.ua.

Усе індивідуально

Як зазначає юрист Євгеній Пирожок, у разі визнання військовозобов'язаного непридатним ставиться відмітка про результати медичного огляду. Це, як правило, не пов’язано з відстрочкою.

"З огляду на те, що законодавство не визначає чіткої форми документів та відміток, які повинні бути внесені у військовий квиток, важливо розуміти, що варіанти можуть варіюватися залежно від практики конкретного військкомату та обставин конкретного випадку", – пише він.

Важливою є індивідуальна ситуація та можливість узгодження з військкоматом. Як підкреслює Пирожок, існує практика, коли призовники успішно домовляються про внесення відміток у військовий квиток, але вона не є загальноприйнятою та може варіюватися від випадку до випадку.

"У будь-якому випадку, якщо виникають питання чи сумніви, рекомендується консультуватися з адвокатом для військових, оскільки він може надати професійну допомогу та визначити оптимальний підхід для конкретної ситуації", – резюмував правозахисник.

Додамо, що відмітки про військовий облік розміщуються на 25 сторінці військового квитка, а службові відмітки – на 26-28.

Відмітки у військовому квитку роблять посадові особи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (відповідного підрозділу Центрального управління або регіональних органів Служби безпеки України, відповідних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України), які відповідають за його заповнення й видачу.

Військовий квиток

Мобілізація в Україні: останні зміни

18 травня, в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з ним, всі громадяни України, які перебувають на військовому обліку, протягом 60 днів зобов'язані оновити свої особисті дані в ТЦК. Також це можна буде зробити в Центрі надання адміністративних послуг або через електронний кабінет військовозобов'язаного.

Новим законом про мобілізацію передбачені зміни у проходженні ВЛК. Статус "обмежено придатних" прибрали ще в березні у змінах до законів про права військових і поліцейських на соцзахист. Відтепер у наказі чітко прописали, що медичні огляди мають тривати не більш ніж 14 днів (у разі додаткових медичних обстежень), і рішення ВЛК мають видавати людині під підпис на руки.

Також зменшили корупційні ризики. Тепер якщо людину визнають непридатною з виключенням з військового обліку, це рішення повинна затвердити ще одна ВЛК, вища за статусом. Раніше для визнання непридатності було достатньо висновку з однієї ВЛК.

Одним з нових повноважень поліції буде перевірка в особи військового квитка, який тепер усі військовозобов'язані особи від 18 до 60 років повинні носити з собою.

Також 9 травня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 10379, яким дозволила заочно накладати штрафи на ухилянтів та значно збільшила їхній розмір.

За новим законом певні категорії громадян втратять відстрочку. Скасовується й строкова військова служба, а натомість запроваджується базова підготовка.

Читайте також: