Три країни оголосили про визнання Палестини: жорстка реакція Ізраїлю

Норвегія, яка не є членом ЄС, але дотримується його рішень, є палким прихильником рішення про дві держави між Ізраїлем і палестинцями.

Норвегія, Ірландія та Іспанія у середу, 22 травня, заявили, що визнають Палестинську державу, що стало історичним кроком, який викликав засудження з боку Ізраїлю та радість у палестинців. Ізраїль негайно відкликав своїх послів з Норвегії та Ірландії.

Про це пише Associated Press.

Офіційне визнання буде здійснене 28 травня. Це рішення є кроком до давньої палестинської мрії, яке було прийняте на фоні міжнародного обурення через кількість цивільних жертв і гуманітарну кризу у Секторі Гази.

Непохитна позиція Норвегії

Це був блискавичний каскад оголошень. Першою була Норвегія, прем'єр-міністр якої Йонас Гар Стьоре заявив, що “не може бути миру на Близькому Сході, якщо немає визнання”.

“Визнаючи Палестинську державу, Норвегія підтримує арабський мирний план”, — сказав він і додав, що скандинавська країна буде “вважати Палестину незалежною державою з усіма правами та обов'язками, які це передбачає”.

Кілька країн Європейського Союзу протягом останніх тижнів заявили, що планують визнати Палестину, аргументуючи це тим, що рішення про дві держави є необхідною умовою для встановлення тривалого миру в регіоні. Це рішення може дати поштовх для визнання палестинської держави іншими країнами ЄС, а також стимулювати подальші кроки в Організації Об'єднаних Націй, що поглибить ізоляцію Ізраїлю.

Норвегія, яка не є членом ЄС, але дотримується його рішень, є палким прихильником рішення про дві держави між Ізраїлем і палестинцями.

“Терор був здійснений ХАМАСом та бойовими групами, які не підтримують рішення про дві держави та існування держави Ізраїль, — сказав лідер уряду Норвегії. — Палестина має фундаментальне право на незалежну державу”.

Після безпрецедентного нападу бойовиків під керівництвом ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня ізраїльські сили провели атаки на північних і південних околицях Сектора Гази у травні, спричинивши нову хвилю переселення сотень тисяч людей, і різко обмежили потік гуманітарної допомоги, підвищуючи ризик голоду.

Оголошення в середу прозвучало більше ніж через 30 років після підписання першої угоди в Осло в 1993 році. Відтоді “палестинці зробили важливі кроки на шляху до рішення про дві держави”, зазначив уряд Норвегії.

“Палестина відповідає ключовим критеріям держави”

Додається, що Світовий банк визначив, що Палестинська держава відповідає ключовим критеріям для функціонування як держава ще у 2011 році, а національні інституції були створені для надання важливих послуг населенню.

“Війна в Газі та постійне розширення незаконних поселень на Західному березі все ще означають, що ситуація в Палестині є складнішою, ніж вона була десятиліттями”, — йдеться у заяві.

Заява Ірландії

Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс, роблячи своє оголошення, зазначив, що цей крок був скоординований з Іспанією та Норвегією — і що це був “історичний та важливий день для Ірландії та Палестини”. Він сказав, що цей крок спрямований на допомогу у вирішенні ізраїльсько-палестинського конфлікту через рішення про дві держави.

Гарріс зазначив, що вважає, що інші країни приєднаються до Норвегії, Іспанії та Ірландії у визнанні Палестинської держави “в найближчі тижні”.

“Акт на користь миру” від Іспанії

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, лідер іспанських соціалістів з 2018 року, зробив очікуване оголошення в парламенті країни у середу. Він провів кілька місяців, відвідуючи європейські та близькосхідні країни, щоб заручитися підтримкою для визнання, а також для можливого припинення вогню в Газі. Він неодноразово заявляв, що відданий цьому кроку.

“Ми знаємо, що ця ініціатива не поверне минуле і не відновить життя, втрачені в Палестині, але ми віримо, що це дасть палестинцям дві речі, які дуже важливі для їхнього сьогодення і майбутнього: гідність і надію”, — сказав Санчес.

“Це визнання не проти когось, не проти ізраїльського народу, — додав Санчес, визнаючи, що це, ймовірно, спричинить дипломатичну напругу з Ізраїлем. — Це акт на користь миру, справедливості та моральної послідовності”.

Санчес стверджував, що цей крок необхідний для підтримки життєздатності рішення про дві держави, яке, за його словами, “знаходиться під серйозною загрозою” через війну в Газі.

Раніше цього місяця міністр закордонних справ Іспанії Хосе Альбарес повідомив, що проінформував міністра закордонних справ США Ентоні Блінкена про намір його уряду визнати Палестинську державу.

Рішення про дві держави: ризики

Х'ю Ловатт, старший науковий співробітник Європейської ради зовнішніх відносин, сказав, що “визнання є конкретним кроком до життєздатного політичного шляху, який призведе до самовизначення палестинців”.

Але для того, щоб воно мало вплив, він сказав, що воно повинно супроводжуватися “конкретними кроками для протидії анексії та заселенню палестинських територій Ізраїлем, такими як заборона продукції з поселень та фінансові послуги”.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраїль Кац наказав послам Ірландії та Норвегії негайно повернутися до Ізраїлю. Він виступив перед заявою Іспанії.

Він сказав, що визнання може перешкодити зусиллям з повернення ізраїльських заручників, які утримуються в Газі, і робить припинення вогню менш імовірним, “винагороджуючи джихадистів ХАМАСу та Ірану”. Він також пригрозив відкликати посла Ізраїлю в Іспанії, якщо ця країна займе подібну позицію.

Щодо рішення Ізраїлю відкликати свого посла в Осло, Гар Стьоре сказав: “Ми візьмемо це до відома. Це уряд, з яким у нас багато розбіжностей. У чому ми згодні, так це в тому, що ми засуджуємо жорстокий напад ХАМАСу 7 жовтня”.

Президент Палестини Махмуд Аббас, виступаючи після заяви Норвегії, привітав цей крок і закликав інші країни наслідувати його.

У заяві, поширеній офіційним інформаційним агентством Wafa, Аббас сказав, що рішення Норвегії закріпить “право палестинського народу на самовизначення” і підтримає зусилля, спрямовані на досягнення рішення про дві держави з Ізраїлем.

Що далі?

Близько 140 країн вже визнали палестинську державу — понад дві третини членів Організації Об'єднаних Націй — але жодна з великих західних держав цього не зробила. Цей крок може посилити тиск на континентальних важковаговиків — Францію та Німеччину — і змусити їх переглянути свою позицію.

Сполучені Штати і Велика Британія, серед інших, підтримали ідею незалежної палестинської держави, що існує поряд з Ізраїлем, як вирішення найбільш нерозв'язного конфлікту на Близькому Сході. Однак вони наполягають на тому, що незалежність Палестини повинна стати частиною врегулювання шляхом переговорів.

Глава Ліги арабських держав назвав крок, зроблений трійкою європейських країн, “мужнім”.

“Я вітаю і дякую цим трьом країнам за цей крок, який ставить їх на правильний бік історії в цьому конфлікті”, — написав Генеральний секретар Ліги арабських держав Ахмед Абуль-Гейт у соціальній мережі X.

Туреччина також привітала це рішення, назвавши його важливим кроком до відновлення “узурпованих прав палестинців”.

Міністерство закордонних справ Туреччини також заявило, що цей крок допоможе “Палестині отримати статус, на який вона заслуговує в міжнародному співтоваристві”.

Нагадаємо, премʼєр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль “залишиться один” у війні проти угруповання ХАМАС, якщо це буде необхідно.

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