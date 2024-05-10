Нетаньягу заявив, що Ізраїль буде "наодинці" протистояти ХАМАСу

Премʼєр Ізраїля Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль "залишиться один" у війні проти угруповання ХАМАС, якщо це буде необхідно.

Таку заяву він зробив після слів президента США Джо Байдена, що Вашингтон більше не надаватиме зброю Ізраїлю для повномасштабного наступу на Рафах, інформує Financial Times.

"Якщо ми повинні стояти наодинці, ми будемо стояти наодинці. Якщо буде потрібно, ми будемо боротися нігтями. Але у нас є набагато більше, ніж нігті і з такою ж величчю духу, з Божою поміччю, разом ми переможемо ", - йдеться у його заяві.

Крім того, Нетаньягу нагадав про заснування Ізраїлю, заявивши, що тоді країна не мала зброї.

"У війні за незалежність 76 років тому нас було мало проти багатьох. У нас не було зброї, на Ізраїль було накладено ембарго на постачання зброї, але завдяки величі духу, хоробрості і єдності між нами — ми перемогли... Сьогодні ми набагато сильніші", - заявив Нетаньягу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден зробив жорстку заяву щодо Ізраїлю на тлі операції у місті Рафах.

Крім того, ми раніше інформували, що у США сподіваються, що Ізраїль та ХАМАС погодять припинення вогню.

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