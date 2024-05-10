Джастін Бібер вперше стане батьком

Канадійський співак Джастін Бібер і його дружина, модель Гейлі Бібер уперше стануть батьками.

Радісну звістку подружжя повідомило в Instagram. Вони опублікували зворушливі кадри, на яких вони солодко цілуються, а Гейлі тим часом демонструє свій округлий животик. Таким чином зірки підтвердили чутки, які ширилися ще з літа 2023 року.

Для такого ніжного фотосету знаменитості обрали доволі незвичайні образи. Зокрема, модель позує в обтислій мереживній білій сукні, довгій хустці та сонцезахисних окулярах. Тим часом Бібер дотримався свого улюбленого кежуал стилю. На деяких кадрах видно, як він фотографує кохану, яка мило підкреслює свій стан рукою.

Джастін і Гейлі Бібери / Фото: instagram.com/haileybieber

Джастін і Гейлі Бібери / Фото: instagram.com/haileybieber

Джастін і Гейлі Бібери / Фото: instagram.com/haileybieber

Джастін і Гейлі Бібери / Фото: instagram.com/haileybieber

Джастін і Гейлі Бібери / Фото: instagram.com/haileybieber

До того ж уважні юзери на деяких знімках помітили присутність пастора. Тож, можливо, пара поновила свої обітниці.

Джастін і Гейлі Бібери / Фото: instagram.com/haileybieber

Джастін і Гейлі Бібери / Фото: instagram.com/justinbieber

У коментарях шанувальники привітали родину з поповненням і розділили щасливі миті: "Я так люблю вас, друзі!", "Я знову вся в сльозах", "Вітаємо, любі", "Благословіння".

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Ірина Федишин також потішила фанів неочікуваною звісткою. Співачка в оригінальний спосіб розсекретила свою третю вагітність.

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