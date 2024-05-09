"Євробачення-2024": представницю Ізраїлю просто на сцені освистала публіка

Втім, були й ті, хто підтримав виконавицю.

На сцену міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024" з оновленою композицією після низки скандалів вийшла ізраїльська представниця Еден Ґолан.

Так, співачка приголомшила виконанням пісні Hurricane. Водночас її потужний голос супроводжувався чуттєвим номером і великою кількістю диму. Так, артистка починає виступ в арці, яка підсвічується, а потім у білій довгій сукні виходить назовні зі своїм шоу-балетом.

Еден Ґолан на Євробаченні 2024 / Фото: Associated Press

Еден Ґолан на Євробаченні 2024 / Фото: Associated Press

Цікаво, що ще на етапі схвалення заявок у конкурсній пісні виконавиці організатори виявили політичний підтекст, який стосувався війни Ізраїля та ХАМАС, що суперечить правилам конкурсу. Тому співачка переписала композицію та випустила оновлену версію, яку й почули сьогодні єврофани. Тим не менш, якщо одна половина фанів підтримала артистку, то решта половина була обурена появою співачки на сцені, тому супроводили її зі сцени під свист. Особливо, проти виступу ізраїльської представниці виступали палестинці. До речі, незадовго до початку "Євробачення-2024" під стінами Malmo Arena відбулася пропалестинська акція, де демонстранти активно протестували проти участі Ізраїлю в конкурсі.

Еден Ґолан на Євробаченні 2024. Фото: eurovision.tv

Мітинг палестинців перед другим півфіналом Євробачення 2024 / Фото: Associated Press

Мітинг палестинців перед другим півфіналом Євробачення 2024 / Фото: Associated Press

Мітинг палестинців перед другим півфіналом Євробачення 2024 / Фото: Associated Press

Також цього року Еден Ґолан розкритикували за суперечливу біографію, адже вона проживала в РФ та навіть виступала в окупованому Криму. Втім, після початку повномасштабного вторгнення вона повернулася до Ізраїлю, хоч публічно і не висловила своєї чіткої позиції у війні.

До речі, нещодавно гучний скандал вибухнув довкола співака Еріка Сааде, який виступав на відкритті "Євробачення-2024". Його звинуватили у політичному жесті, забороненому під час конкурсу.

Зазначимо, тим часом сайт ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію конкурсу. Ми ретельно стежимо за перебігом подій на "Євробаченні-2024" та першими повідомимо, хто ж потрапить до грандіозного фіналу конкурсу.

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