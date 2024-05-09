"Євробачення-2024": шоу-балет з Іспанії просто на сцені оголився і здивував танцями у стрингах

Свій феєричний номер на головній сцені "Євробачення-2024" вже продемонстрували представники Іспанії – дует Nebulossa.

Музиканти потішили єврофанів довгоочікуваним хітом Zorro, який заполонив Мережу. До слова, конкурсна пісня Іспанії покликана руйнувати сексистські стереотипи і протистояти подвійним стандартам, з якими часто стикаються жінки. Так, на сцену Malmö Arena запалювати вийшов шоу-балет, до складу якого ввійшло двоє чоловіків. Танцівники на підборах спочатку танцювали в смокінгах, а вже посеред виступу вони зірвали з себе одяг і залишилися з голим торсом у чорних корсетах з елементами стрингів. Тим часом виконавиця була вбрана у напівпрозорі мереживні штани і корсет.

Дует Nebulossa на Євробаченні 2024. Фото: eurovision.tv

Дует Nebulossa на Євробаченні 2024. Фото: eurovision.tv

До того ж у неординарних образах чоловіки ошелешили єврофанів своєю гнучкістю і зробили декілька акробатичних трюків. Зокрема, сіли на шпагат. Так, виступ представників Іспанії закінчився феєрверками і гучними оваціями публіки.

Дует Nebulossa на Євробаченні 2024. Фото: eurovision.tv

Виступи на Євробаченні 2024 / Фото: Associated Press

До слова, виступ спочатку неоднозначно сприйняв феміністичний рух Іспанії. На їхню думку, пісня випромінювала сексизм. Втім, дует Nebulossa поквапився спростовувати таке твердження і вкотре підкреслив, що їхній трек про руйнування стереотипів і мізогінії. А згодом на захист музикантів став навіть прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Зазначимо, наразі редакція сайту ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію та першою розповідає про виступи країн-конкурсантів і найкурйозніші моменти на сцені "Євробачення-2024".

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