Що може змінитися на фронті, поки Україна чекає на допомогу: прогноз експерта

Ворог може досягати певних успіхів на полі бою, поки Україна очікує постачання озброєння від США.

Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі КИЇВ24.

"Зараз дуже важливо, крім того, що тримати позиції, це виборювати час до того, поки буде надходити більше допомоги. Для того, щоб створити ще кращі передумови для дій зараз, ще кращі позиції зайняти з точки зору оборони. Зараз такий момент, що Росія суне постійно", – розповів він.

За словами Мусієнка, попри те, що наші війська виснажуються, окупанти виснажуються ще дужче.

"Але потрібно ще збільшити рівень втрат для ворога. Для цього потрібно більше засобів. Відповідно щойно буде більше засобів, проблеми дійсно зникатимуть. Насправді зараз виграється час для того, щоб отримати більше допомоги, щоб мати змогу більше насипати ворогові", – мовиться в повідомленні.

Водночас коли зброя буде у ЗСУ, ситуація почне змінюватися на користь наших сил, експерт у цьому впевнений.

"Питання лише в тому, на яких рубежах при цьому українські сили зуміють ворога зупинити, коли ми отримаємо ось цю необхідну допомогу. Тому що не виключено, що, можливо, фронт буде рухатися до того часу, і ворог ще десь може мати певні успіхи. Але вже далі, я думаю, що принаймні зупинити ці атаки на певних рубежах точно буде вдаватися", – додав він.

Нагадаємо, військовий розповів, чого варто очікувати на війні після надходження американської зброї.

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