Что может измениться на фронте, пока Украина ждет помощи: прогноз эксперта

Враг может добиваться определенных успехов на поле боя, пока Украина ожидает поставок вооружения от США.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире КИЕВ24.

"Сейчас очень важно, кроме того, что держать позиции, это бороться за время до того, пока будет поступать больше помощи. Для того, чтобы создать еще лучшие предпосылки для действий сейчас, еще лучшие позиции занять с точки зрения обороны. Сейчас такой момент, что Россия сунет постоянно”, – рассказал он.

По словам Мусиенко, несмотря на то, что наши войска истощаются, оккупанты истощаются еще сильнее.

"Но нужно еще увеличить уровень потерь для врага. Для этого нужно больше средств. Соответственно как только будет больше средств, проблемы действительно будут исчезать. На самом деле сейчас выигрывается время для того, чтобы получить больше помощи, чтобы больше насыпать врагу", – говорится в сообщении.

В то же время когда оружие будет у ВСУ, ситуация начнет меняться в пользу наших сил, эксперт в этом уверен.

"Вопрос только в том, на каких рубежах при этом украинские силы сумеют врага остановить, когда мы получим вот эту необходимую помощь. Потому что не исключено, что, возможно, фронт будет двигаться к тому времени, и враг еще где-то может иметь определенные успехи. Но уже дальше, я думаю, что по крайней мере остановить эти атаки на определенных рубежах будет точно удаваться", – добавил он.

Напомним, военный рассказал, чего следует ожидать от войны после поступления американского оружия.

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