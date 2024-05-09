"Им стоит оглядываться": ГУР обещает новые "сюрпризы" для россиян

Украинские спецслужбы и Силы обороны Украины не планируют своих операций с привязкой к каким-то "сакральным" датам, поэтому враг постоянно должен беспокоиться и ждать удара, пока Кремль не прекратит развязанную в Украине войну.

Об этом заявил спикер ГУР Минобороны Андрей Юсов в комментарии во время эфира национального телемарафона.

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"Главное управление разведки и вообще украинские Силы обороны и безопасности в отличие от врага не занимаются какими-то магическими датами и привязкой к каким-то пропагандистским событиям. Враг должен постоянно быть в напряжении и понимать, что пока продолжается геноцидная война России против Украины каждый день им стоит оглядываться и ждать справедливого возмездия", — подчеркнул он.

Напомним, 9 мая, когда в РФ традиционно хвастаются своей "победой над фашизмом" и устраивают военный парад на Красной площади в Москве, в российском Башкортостане беспилотник нанес удар по НПЗ "Газпром нефтехим Салават", попав в установку каталитического крекинга нефти.

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