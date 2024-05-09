Украина сделала горячий "подарок" Путину: пролетел более 1300 км

Что за дрон прилетел в Башкортостан и каковы последствия попадания.

9 мая путинские пропагандисты сообщили о прилете неизвестного БПЛА по одному из газпромовских нефтеперерабатывающих заводов глубоко в РФ — на территории республики Башкоротостан. В сети появились кадры от очевидцев: они сняли последствия прилета, а главное – те самые дроны.

О том, что именно прилетело в Башкортостан, каковы последствия попадания и новые детали удара беспилотников по нефтебазам в Краснодарском крае РФ, рассказал Артем Зябкин в эксклюзивном обзоре на YouTube-канале TSN.ua.

Дроны поздравляют рашистов со "праздником"

Пока в Москве взбалмошные рашисты устраивали "победобесие" на Красной площади в честь 9 мая, по-настоящему поздравить с "Днем пабеды" жителей РФ прилетели неизвестные добрые дроны. Как позже стало известно, приветствовали дроны работников "Газпрома" в Башкортостане.

"Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающее предприятие "Салаватнефтеоргсинтез" в Башкирии. На территории завода начался пожар. По предварительным данным, пострадавших нет. Официальной информации пока нет”, – сообщили российские Telegram-каналы.

Позже удар по предприятию подтвердил и глава региона Радий Хабиров. Тот заверил, что, несмотря на чрезвычайную ситуацию, комбинат продолжил свою работу штатно. Говорит, "проклятые враги" испортили ему праздник.

Куда попали дроны

Как сообщили СМИ, на самом деле не все там так гладко. Дроны попали, куда надо и чуть ли не с ювелирной точностью. На нефтеперерабатывающем заводе недосчитались ключевые для производства нефтепродуктов установки.

“Беспилотник ударил в установку каталитического крекинга около часа дня. После этого сотрудники предприятия услышали взрыв и увидели дым в районе Южной проходной. Возгорание небольшое, поэтому эвакуировать работников не стали, завод работает в штатном режиме”, — уточнили впоследствии.

Для тех, кто не знает, крекинг – это технологический процесс, с помощью которого можно расщепить дешевые и некачественные нефтепродукты: мазут и солярку на бензин. Именно этим "Салаватнефеоргсинтез" и занимался.

Важно не только, что именно выбили дроны, но и куда и откуда прилетели. Рашисты обвиняют Украину, но официальных заявлений от украинских спецслужб пока не было. Однако, чтобы долететь до Башкортостана, скажем из Харьковской области, дронам нужно было преодолеть 1500 километров. И это вполне реально, ведь дроны уже прилетали в глубину РФ – в Татарстан.

Кстати, хоть видео и не совсем качественные и хорошо разглядеть дрон очень тяжело, дрон в Башкортостане очень похож на тот, который влетел в Елабугу в Татарстане на предприятие, где собирали "Шахеды".

Какой дрон был применен

Тогда ответственность за блестящую атаку на предприятие в Татарстане взяли на себя разведчики из ГУР и СБУ. А позже в сети завирусилось фото, на котором якобы изображен тот самый беспилотник самолетного типа, прилетевший по территории завода "Шахедов".

Неудивительно, что все эксперты сразу начали думать, что это новый украинский дрон. Большинство сходится на одном варианте – малом самолете Е-300 Enterprise, который переработали на камикадзе. Он с ноября 2022 принят в эксплуатацию в Вооруженных силах Украины, по сути является переработанным легкомоторным самолетиком, с автопилотом, боевой частью и дополнительными баками с горючим. Заявленная дальность его полета с двумя полными баками – 3000 км.

Где еще пылало в России 9 мая

Но это еще не все зажигательные подарки россиянам до 9 мая. Ряд украинских СМИ со ссылкой на собственные источники в СБУ сообщают, что за ночной атакой 9 мая по Краснодарскому краю РФ стоит именно Служба безопасности.

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Беспилотники атаковали нефтебазы в селе Юровка у Анапы в Краснодарском крае РФ. Как рассказал собеседник издания NV, эти нефтебазы перевалочные для поставки горючего российским войскам в Крыму, поскольку расположены неподалеку от полуострова.

Ранее об ударе беспилотниками по нефтебазе в селе Юровка сообщали российские Telegram-каналы. Местные жители писали, что около трех часов ночи семь или восемь дронов ударили по нефтебазе "Темп", в результате чего там начался пожар.

Российские паблики публиковали видео пожаров, возникших в результате прилетов. Местные власти заявляли, что их ликвидируют 62 человека и более 100 единиц техники.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Пролетел более 1300 км! Украина сделала горячий "подарок" Путину!"

Напомним, ранее дроны СБУ ударили по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) "Роснефти" Ярцево и Разздоровое в Смоленской области России.

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