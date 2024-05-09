Україна зробила гарячий "подарунок" Путіну: пролетів понад 1300 км

Що за дрон прилетів в Башкортостан та якими були наслідки влучання.

9 травня путінські пропагандисти повідомили про приліт невідомого БПЛА по одному з газпромівських нафтопереробних заводів глибоко в РФ — на території республіки Башкоротостан. У мережі з’явилися кадри від очевидців: вони зняли наслідки прильоту, а головне – ті самі дрони.

Про те, що саме прилетіло в Башкортостан, якими були наслідки влучання та нові деталі удару безпілотників по нафтобазах у Краснодарському краї РФ, розповів Артем Зябкін в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.ua.

Дрони вітають рашистів зі “святом”

Поки в Москві навіжені рашисти влаштовували “побєдобєсіє” на Красній площі на честь 9 травня, по-справжньому привітати з “Дньом пабєди” жителів РФ прилетіли невідомі добрі дрони. Як пізніше стало відомо, вітали дрони працівників “Газпрому” у Башкортостані.

“Безпілотники атакували нафтопереробне підприємство “Салаватнафтооргсинтез” у Башкирії. На території заводу почалася пожежа. За попередніми даними, постраждалих немає. Офіційної інформації наразі немає”, - повідомили російські Telegram-канали.

Пізніше удар по підприємству підтвердив і голова регіону Радій Хабіров. Той запевнив, що попри надзвичайну ситуацію, комбінат продовжив свою роботу штатно. Каже, кляті вороги зіпсували йому свято.

Куди поцілили дрони

Як повідомили ЗМІ, насправді не все там аж так гладко. Дрони таки влучили, куди треба і ледь не з ювелірною точністю. На нафтопереробному заводі недорахувались ключової для виробництва нафтопродуктів установки.

“Безпілотник вдарив в установку каталітичного крекінгу близько першої години дня. Після цього співробітники підприємства почули вибух і побачили дим у районі Південної прохідної. Займання невелике, тому евакуювати працівників не стали, завод працює у штатному режимі”, - уточнили згодом.

Для тих, хто не знає, крекінг — це технологічний процес, за допомогою якого можна розщепити дешеві і неякісні нафтопродукти: мазут і солярку на бензин. Саме цим “Салаватнефеоргсинтез” і займався.

Важливо не тільки, що саме вибили дрони, але й куди та звідки прилетіли. Рашисти звинувачують Україну, але офіційних заяв від українських спецслужб наразі не було. Однак, щоб долетіти до Башкортостану, скажімо з Харківської області, дронам потрібно би було здолати аж 1500 кілометрів. І це цілком реально, адже дрони вже прилітали в глибину РФ - у Татарстан.

До речі, хоч відео і не зовсім якісні і добре розгледіти дрон дуже важко, дрон в Башкортостані дуже схожий на той, який влетів у Єлабугу в Татарстані на підприємство, де збирали “Шахеди”.

Який дрон було застосовано

Тоді відповідальність за блискучу атаку на підприємтсво в Татарстані взяли на себе розвідники з ГУР та СБУ. А пізніше в мережі завірусилось фото, на якому нібито зображений той самий безпілотник літакового типу, який прилетів по території заводу “Шахедів”.

Не дивно, що всі експерти одразу почали гадати, що це за новий український дрон. Більшість сходиться на одному варіанті - малому літаку Е-300 Enterprise, який переробили на камікадзе. Він від листопада 2022 року прийнятий до експлуатації в Збройних силах України, по суті є переробленим легкомоторним літачком, з автопілотом, бойовою частиною і додатковими баками з пальним. Заявлена дальність його польоту з двома повними баками – 3000 км.

Де іще палало в Росії 9 травня

Але це ще не всі запальні подарунки росіянам до 9 травня. Низка українських ЗМІ з посиланням на власні джерела в СБУ повідомляють, що за нічною атакою 9 травня по Краснодарському краю РФ стоять саме Cлужба безпеки.

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Безпілотники атакували нафтобази в селі Юрівка біля Анапи в Краснодарському краї РФ. Як розповів співрозмовник видання NV, ці нафтобази є перевалочними для постачання пального російським військам у Криму, оскільки розташовані неподалік півострова.

Раніше про удар безпілотниками по нафтобазі в селі Юрівка повідомляли російські Telegram-канали. Місцеві мешканці писали, що близько третьої години ночі сім або вісім дронів вдарили по нафтобазі “Темп”, внаслідок чого там почалася пожежа.

Російські пабліки публікували відео пожеж, які виникли внаслідок прильотів. Місцева влада заявляла, що їх ліквідовують 62 людини і понад 100 одиниць техніки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Пролетів понад 1300 км! Україна зробила гарячий "подарунок" Путіну!"

Нагадаємо, раніше дрони СБУ вдарили по нафтопереробних заводах (НПЗ) "Роснєфти" Ярцево і Роздорове в Смоленській області Росії.

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