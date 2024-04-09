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Експерт сказав, чи відчувають у РФ загрозу дефіциту пального

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Експерт сказав, чи відчувають у РФ загрозу дефіциту пального

АЗС / Фото: Unsplash

Численні удари по НПЗ зробили свою справу.

Росіяни відчувають серйозну загрозу дефіцит пального. Особливо це стосується бензину, бо на відміну від дизпального його споживання в Росії здебільшого внутрішнє. 

Про це в ефірі "КИЇВ24" розповів директор компанії "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн.

"Тобто вони його (бензин – ред.) майже не експортують. Все, що виробляють, вони споживають", – каже він.

За словами Куюна, загрозу дефіциту пального також підтверджує інформація, що РФ намагається закупати пальне в Білорусі та Казахстані. 

"От той завод в Нижньому Новгороді – в нього взагалі бензинова спеціалізація. Він дуже потужний, але він якось зламався сам, без нашої допомоги", – підсумував директор компанії "Консалтингова група А-95".

Нагадаємо, атаки українських безпілотників по нафтопереробних заводах змушують Росію шукати імпорт бензину з Казахстану. Джерела Reuters кажуть, що РФ попросила Казахстан створити "надзвичайний резерв" у 100 000 тонн бензину на випадок дефіциту.  

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