Арсенал – Баварія: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

У вівторок, 9 квітня, лондонський "Арсенал" українця Олександра Зінченка прийме мюнхенську "Баварію" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

В 1/8 фіналу найпрестижіншого євротурніру "Арсенал" у серії пенальті здолав "Порту" (0:1, 1:0). Своєю чергою, "Баварія" пройшла "Лаціо" (0:1, 3:0).

Де дивитися матч Арсенал – Баварія

На території України поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між "Арсеналом" і "Баварією" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Арсенал – Баварія

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають англійський клуб. На перемогу "Арсенала" можна поставити з коефіцієнтом 1,77. Нічия – 4,05. Виграш мюнхенців – 4,75.

Також вище оцінюються шанси "канонірів" у двоматчевій дуелі. На прохід команди Мікеля Артети до півфіналу Ліги чемпіонів приймаються ставки з коефіцієнтом 1,66. На підсумковий успіх "Баварії" – 2,34.

Поєдинок-відповідь між "Баварією" та "Арсеналом" заплановано на середу, 17 квітня.

Додамо, що в півфіналі переможцець пари "Арсенал" – "Баварія" зіграє з тріумфатором протистояння "Реал" Мадрид – "Манчестер Сіті".

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