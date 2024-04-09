Україна планує використовувати "вторсировину" для виробництва боєприпасів: що пропонують робити 

Використання дистанційно керованих комплексів для розмінування територій дозволить безпечно перетворити вибухівку у "вторсировину" для виробництва нових боєприпасів.

Під час комітетських слухань "Відбудова України за європейськими принципами зеленого відновлення", які відбулися у вівторок, 9 квітня, заступник міністра оборони України Юрій Джигир заявив, що є можливість виробляти нові боєприпаси з використанням снарядів, утилізованих під час розмінування територій. За його словами, це буде безпечно та екологічно.

Про це повідомили на сайті Міноборони.

Наразі Міністерство оборони України розглядає можливість застосування мобільних комплексів з утилізації боєприпасів для розмінування звільнених територій. Саме такі дистанційно керовані машини дозволять використовувати отримані продукти утилізації повторно у виробництві нових боєприпасів для ЗСУ.

Юрій Джигир зазначив, що попри активні бойові дії, Міноборони посилює системи екологічного управління відходами. Це дуже важливо, тому що близько 20% територій України, без урахування зони активних бойових дій, забруднено вибухівкою. Це до 2 млн гектарів полів у звільнених регіонах та 6 млн га на тимчасово окупованій території, які потребують розмінування.

"За різними оцінками, не детонують понад 20% випущених боєприпасів. До цього слід додати активне застосування мін. Що робити надалі? Ми бачимо, що існують технологічні рішення, намагаємось запустити мобільні комплекси з утилізації боєприпасів", – пояснив Юрій Джигир.

Такі безпілотні комплекси широко використовують у країнах, де велись бойові дії, внаслідок чого залишилися заміновані території. Заступник міністра зазначив, що Україна наразі шукає можливості для отримання таких комплексів.

"Сильні сторони цієї ініціативи: комплекси мобільні, пересування й утилізація – безпечні. Вони дають можливість повторно використовувати отримані продукти утилізації для виробництва нових боєприпасів", – зазначив Юрій Джигир.

Використанні таких машин дозволить зменшити навантаження на екосистему, оскільки тоді знайдену вибухівку можна буде перетворити на "вторсировину", що зменшить забруднення навколишнього середовища.

Щоб реалізувати цю ініціативу, Міноборони готує відповідні законодавчі зміни. У підготовці пілотного запуску проєкту беруть участь підрозділи та організації, які здійснюють гуманітарне розмінування українських територій.

Нагадаємо, як в Україні розміновують звільнену землю. У Міністерстві захисту довкілля стверджують, що понад два трильйони гривень збитків росіяни уже завдали екології України під час повномасштабної війни.

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