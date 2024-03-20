Розмінування Київщини: рятувальники попередили, чого не можна робити

Рятувальники розміновують поля на Київщині і цьогоріч їх вперше за два роки вдасться засіяти. Раніше ці угіддя були небезпечними через наступ російської окупаційної армії.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Романюка.

Два роки тому у Макарівському районі відбувались прямі зіткнення із окупантом, якого з позицій вибивали українські захисники. Тепер ці поля обстежують рятувальники, які шукають вибухонебезпечні предмети.

Лише минулого тижня фахівці ДСНС 28 разів виїжджали на розмінування, каже начальник групи піротехнічних робіт Денис Кулаков. На полях можна знайти артснаряди, міни, ракети від вертольотів.

Самі під'їзди до полів також можуть нести небезпеку. Це - і протипіхотні і протитанкові міни. Із початку війни лише на Київщині очистили майже 30 тисяч гектарів, кажуть у ДСНС, утім роботи і досі чимало. Багато полів після деокупації так і не засіювались. Тож завдання груп - зробити їх безпечними.

Під час перевірки одного із полів рятувальники виявили боєприпас. Оскільки це не міна, то його можна транспортувати та знищити в іншому місці.

"Водночас рятувальники застерігають, якщо бачите знаки - не треба забирати їх додому, як нерідко це роблять місцеві жителі. Адже ці позначки і палички означають - територія безпечна. І коли вони зникають - вже стає незрозуміло, що вдалося перевірити", - каже кореспондент ТСН.

Знаки, які не можна забирати

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Нагадаємо, на Київщині з-під землі полізли снаряди та міни.

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