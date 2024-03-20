Разминирование Киевщины: спасатели предупредили, что нельзя делать

Спасатели разминируют поля в Киевской области и в этом году их впервые за два года удастся засеять. Ранее эти угодья были опасны из-за наступления русской оккупационной армии.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Романюка.

Два года назад в Макаровском районе происходили прямые столкновения с оккупантом, которого с позиций выбивали украинские защитники. Теперь эти поля обследуют спасатели, которые ищут взрывоопасные предметы.

Только на прошлой неделе специалисты ГСЧС 28 раз выезжали на разминирование, говорит начальник группы пиротехнических работ Денис Кулаков. На полях можно найти артснаряды, мины, ракеты от вертолетов.

Сами подъезды к полям также могут нести опасность. Это - и противопехотные и противотанковые мины. С начала войны только на Киевщине очистили почти 30 тысяч гектаров, говорят в ГСЧС, впрочем работы до сих пор немало. Многие поля после деоккупации так и не засеивались. Поэтому задача групп - сделать их безопасными.

Во время проверки одного из полей спасатели обнаружили боеприпас. Поскольку это не мина, то его можно транспортировать и уничтожить в другом месте.

"В то же время спасатели предостерегают, если видите знаки - не надо забирать их домой, как нередко это делают местные жители. Ведь эти отметки и палочки означают - территория безопасна. И когда они исчезают - уже становится непонятно, что удалось проверить", - говорит корреспондент ТСН.

Знаки, которые нельзя забирать

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Напомним, в Киевской области из-под земли полезли снаряды и мины.

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