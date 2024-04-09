Эксперт сказал, чувствуют ли в РФ угрозу дефицита топлива

Многочисленные удары по НПЗ совершили свое дело.

Россияне испытывают серьезную угрозу дефицита топлива. Особенно это касается бензина, потому что в отличие от дизтоплива его потребление в России в основном внутреннее.

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал директор компании "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн.

"То есть они его (бензин – ред.) почти не экспортируют. Все, что производят, они потребляют", – говорит он.

По словам Куюна, угрозу дефицита горючего также подтверждает информация, что РФ пытается закупать горючее в Беларуси и Казахстане.

"Вот тот завод в Нижнем Новгороде – у него вообще бензиновая специализация. Он очень мощный, но он как-то сломался сам, без нашей помощи", – подытожил директор компании "Консалтинговая группа А-95".

Напомним, атаки украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам заставляют Россию искать импорт бензина из Казахстана. Источники Reuters говорят, что РФ попросила Казахстан создать "чрезвычайный резерв" в 100 тысяч тонн бензина на случай дефицита.

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