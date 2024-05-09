Нардеп объяснил, почему уволили Кубракова и предположил, что его ожидает дальше

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, вероятно, могут разделить на два отдельных ведомства.

Парламент, сегодня, 9 мая, уволил Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины-министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Увольнение Кубракова прокомментировал нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин в эфире телемарафона.

"Я бы это решение не сводил именно к персональной вещи. Дело в том, что полтора года назад... у нас произошло сочетание двух министерств. Тогда было объединено Министерство инфраструктуры и Министерство региональной политики... Логика в этом была, хотя мы видели огромные риски, что одна из отраслей этого исполинского министерства станет второстепенной и непосредственно выпадет из государственных приоритетов.

Безгон продолжил, что вместо объединения фактически произошла просто ликвидация Минрегиона и региональная политика и взаимодействие государственной центральной власти с местным самоуправлением сильно потеряли от этого.

И от этого потеряла реформа децентрализации, и от этого потеряла наши евроинтеграционные прогрессы в части региональной политики... Поэтому фракция вчера приняла решение, что нужно вернуться в эту исходную точку, то есть признать, что эксперимент не удался и нужно разъединить одно министерство на два, как это было до перемен... То есть опять нас будет Министерство регионального развития, занимаемое местным самоуправлением, и Министерство инфраструктуры, которая, собственно, строит инфраструктурные объекты", — говорится в сообщении.

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Учитывая эти причины, Безгин резюмировал, Кубраков с этой совмещенной должности был уволен.

"Насколько мы знаем, он будет рекомендован на должность министра инфраструктуры, то есть на тот пост, который он уже занимал... Что касается другого министерства, фракция еще не проводила консультации и я не хочу быть голословным. Я думаю, что она определится с кандидатом в течение ближайших недель", — подытожил он.

Напомним, сегодня, 9 мая, парламент уволил Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины-министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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