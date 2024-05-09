Курс валют на 10 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 10 мая установил официальный курс валют, в том числе доллар на уровне 39,55 грн. Со дня накануне он несколько повысился.

Об этом сообщили в НБУ.

Евро прибавил в цене более 10 копеек и стоит 42,43 грн. Официальный курс польского злотого составляет 9,89 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 39,9 грн. Покупают за 39,75 грн.

За евро в обменниках предлагается 42,7 грн. Продают по 42,85 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 39,35-39,95 грн

"ПУМБ" – 39,30-39,80 грн

"УкрСиббанк" – 39,30-39,90 грн

"Укрэксимбанк" – 39,20-39,80 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 41,90-42,90 грн

"ПУМБ" – 42,30-42,90 грн

"УкрСиббанк" – 42,05-42,95 грн

"Укрэксимбанк" – 42,20-43,00 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,75-9,95 грн

"ПУМБ" – 9,40-9,90 грн

"Укрэксимбанк" – 9,65-9,95 грн

Как ранее сообщала эксперт Анна Золотько, до конца недели, 12 мая, курс доллара будет колебаться в диапазоне 39,60-40,30 гривен за единицу валюты. Она пояснила, что в начале мая было оживление спроса на валюту со стороны граждан, однако оно не было драматическим и не смогло нарушить курсовую стабильность на рынке.

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