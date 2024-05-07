Каким будет курс доллара в течение этой недели: прогноз эксперта

В течение этой недели – 6-10 мая курс доллара в Украине будет колебаться в диапазоне 39,60-40,30 гривен за доллар.

Такой прогноз сделала банкирша Анна Золотько, сообщает "24 канал".

"Как и ожидалось, в первые дни мая наблюдалось оживление спроса на валюту со стороны населения, однако оно не было драматическим и не смогло нарушить курсовую стабильность на рынке", – сообщила она.

Таким образом, на межбанковском валютном рынке также будет иметь место рост спроса на иностранную валюту.

"Регулятор точно рассчитал потенциальные последствия и имеет достаточно ресурсов, чтобы обеспечить дополнительный спрос интервенциями. Но волатильность на рынке на этой неделе может возрасти", — подчеркнула Анна Золотько.

Как сообщалось, на валютном рынке Украины – стабильность. Курс доллара замер. Эксперты прогнозируют стабильность валюты.

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