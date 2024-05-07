Яким буде курс долара впродовж цього тижня: прогноз експерта

Зростає попит на валюту у населення.

Протягом цього тижня - 6-10 травня курс долара в Україні коливатиметься в діапазоні 39,60-40,30 гривень за долар.

Такий прогноз зробила банкірка Ганна Золотько, повідомляє "24 канал".

"Як і очікувалося, у перші дні травня спостерігалося пожвавлення попиту на валюту з боку населення, проте воно не було драматичним і не змогло порушити курсову стабільність на ринку", - повідомила вона.

Таким чином на міжбанківському валютному ринку також матиме місце зростання попиту на іноземну валюту.

"Регулятор точно розрахував потенційні наслідки і має достатньо ресурсів, щоб забезпечити додатковий попит інтервенціями. Але волатильність на ринку цього тижня може зрости", - наголосила Ганна Золотько.

Як повідомлялося, на валютному ринку України - стабільність. Курс долара завмер. Експерти прогнозують валютну стабільність.

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