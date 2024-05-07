"Парад побєди" у Москві: хто з лідерів країн приїде до Путіна на 9 травня

Незважаючи на повномасштабну війну, яку Росія веде проти України, лідери низки країн планують відвідати парад 9 травня в Москві.

Президенти деяких країн таки приїдуть до російського диктатора Володимира Путіна на "парад побєди" 9 травня в Москві.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Так, серед охочих бути присутнім на параді в столиці країни-агресора - лідери Білорусі, Казахстану, Киргизії, Таджикистану, Туркменії, Куби, Лаосу і Гвінеї-Бісау.

Повідомляється, що у параді 9 травня в Москві візьмуть участь понад 9 тис. осіб та 70 одиниць техніки.

Минулого року на параді в столиці РФ були присутні президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизстану – Садір Жапаров, президент Таджикистану – Емомалі Рахмон, президент Узбекистану – Шавкат Мірзієєв, президент Білорусі – Олександр Лукашенко, прем'єр Вірменії та керівник Туркменістану Сердар Бердимухамедов.

Нагадаємо, перед парадом у вівторок, 7 травня, у Кремлі відбудеться ще й урочиста церемонія "інавгурації" Володимира Путіна на пост президента Росії. Деякі країни ЄС заявили, що прийняли запрошення російської сторони, серед них Франція, Угорщина та Словаччина, "щоб тримати відкритими канали комунікації".

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