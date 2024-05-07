В Іспанії розпочато процедуру зі скасування кориди

Міністерство культури Іспанії призупинило присудження цьогорічної премії з кориди і розпочало процедуру її остаточного скасування. Премія присуджувалася від 2013 року з фондом у 30 000 євро.

Про це повідомляє El País.

Міністр Ернест Уртасун вже неодноразово висловлювався проти шоу, заснованих на жорстокому поводженні з тваринами, і, фактично, міністерство не обрало жодного представника кориди для нагородження медалями в галузі образотворчого мистецтва. Цей крок спричинив критику з боку представників сектору кориди, PP та Vox.

"Люди все менше і менше розуміють, що практикуються тортури над тваринами і що цьому присвячені нагороди", - пояснив Уртасун.

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"Ми розуміємо, що Національні премії покликані привернути увагу до культурних секторів, які мають велику соціальну підтримку, і ми вважаємо, що в ці часи в суспільстві зростає занепокоєння щодо добробуту тварин", - пояснюють міністерські джерела, які наводять цифру: лише 1,9% іспанців відвідали шоу або святкування кориди в період між 2021 і 2022 роками, що у шість разів менше, ніж 2019 року, згідно зі Статистикою у справах кориди.

Кількість корид в Іспанії скоротилася з 3 651 2007 року до 1 546 2022-го. У деяких регіонах, таких як Канарські острови або Каталонія, корида не відбувається; в інших, таких як Галісія, Астурія, Балеарські острови, Мелілья, Кантабрія або Ла-Ріоха, їх практично немає.

Нагадаємо, королева Іспанії Летиція зламала ногу. Ця неприємність не завадила їй виконувати свої обов'язки.

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