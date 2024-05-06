Мама 317-кілограмового чоловіка не може його поховати

Найважча людина Великої Британії Джейсон Голтон може не отримати належного похорону після смерті, оскільки тіло занадто велике.

Про це пише The Sun.

Вбита горем мама Лейса намагається знайти місце, де можна було б кремувати його 317-кілограмове тіло.

Вона сказала: "Джейсон хотів бути кремованим, але є побоювання, що він може бути занадто широким для камери. Якщо його доведеться ховати, це буде коштувати багато грошей, яких у мене немає – йому знадобиться подвійна ділянка замість одинарної. Ми повинні провести його в останню путь. Мені його дуже не вистачає. Я його дуже сильно любила".

33-річний Джейсон помер цього місяця внаслідок відмови органів та ожиріння.

55-річна Лейса чергувала біля його ліжка в Королівській лікарні графства Суррей, Гілфорд, куди його перевезли на спеціальній машині швидкої допомоги, до якої його несли шестеро пожежників.

Вона сказала: "Мій друг телефонував до похоронних бюро, і одне з них запитало про розміри Джейсона. Його вага не спричиняє занепокоєння, просто він може бути занадто широким. Я не впевнена, що він поміститься до катафалка. Одна похоронна фірма сказала, що вони нададуть йому більшу, прямокутну труну і думають, що вони вже придумали, як його перевозитимуть".

Джейсон Голтон / Фото: TalkTV

Джейсон став найважчою людиною Великої Британії після смерті 65-річного Карла Томпсона 2015 року.

Він почав переїдати в підлітковому віці, переживаючи смерть батька. 2020-го Джейсона довелося піднімати краном зі своєї двокімнатної квартири в Камберлі, графство Суррей, після того, як він захворів.

Після цього він намагався скоротити споживання їжі і втратив три кілограми, перебуваючи в приватному будинку для літніх людей.

Він переніс декілька мініінфарктів, не міг ходити і був прикутий до ліжка вдома в селі в Гемпширі.

Лейса сказала, що Джейсон серйозно захворів у лютому, додавши: "Його нирки припинили працювати, а права частина серця була пошкоджена. Але до самого кінця Джейсон найбільше хвилювався за мене і за те, чи зі мною все буде гаразд. Він був чудовою людиною, дуже добрим і чуйним".

Нагадаємо, "найгладкіша людина у світі" Хуан Педро Франко, який важив понад 590 кг, схуд на 330 кіло. Минулого року він поділився рідкісними світлинами та показав, який має вигляд.

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