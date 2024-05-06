Харків знову під ударом РФ: у місті лунали вибухи

Тим часом у місцевих пабліках писали, що у місті пролунало декілька вибухів.

У понеділок, 6 травня, російські окупанти знову атакували Харків. У місті лунали вибухи.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдають ударів. Харків та Харківський район: будьте в укриттях", – написав він у Telegram. Інших деталей Синєгубов не уточнив.

Тим часом у місцевих пабліках повідомляли, що у місті пролунало декілька вибухів.

Дим після "прильоту" / Фото: t.me/kharkiv_1654

У Повітряних силах своєю чергою попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Раніше генерал Маломуж назвав кількість військ, які потрібно зібрати РФ для повторного наступу на Харків та Суми.

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