Харьков снова под ударом РФ: в городе раздавались взрывы

Между тем в местных пабликах писали, что в городе прогремели несколько взрывов.
В понедельник, 6 мая, российские оккупанты снова атаковали Харьков. В городе раздавались взрывы.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Оккупанты наносят удары. Харьков и Харьковский район: будьте в укрытиях", — написал он в Telegram. Остальные детали Синегубов не уточнил.
Между тем в местных пабликах сообщалось, что в городе прогремел несколько взрывов.
В Воздушных силах в свою очередь предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
Ранее генерал Маломуж назвал количество войск, которые следует собрать РФ для повторного наступления на Харьков и Сумы.
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