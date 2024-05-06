Харьков снова под ударом РФ: в городе раздавались взрывы

Между тем в местных пабликах писали, что в городе прогремели несколько взрывов.

В понедельник, 6 мая, российские оккупанты снова атаковали Харьков. В городе раздавались взрывы.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты наносят удары. Харьков и Харьковский район: будьте в укрытиях", — написал он в Telegram. Остальные детали Синегубов не уточнил.

Между тем в местных пабликах сообщалось, что в городе прогремел несколько взрывов.

Дым после "прилета" / Фото: t.me/kharkiv_1654

В Воздушных силах в свою очередь предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Ранее генерал Маломуж назвал количество войск, которые следует собрать РФ для повторного наступления на Харьков и Сумы.

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