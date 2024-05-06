Війна РФ проти України: голова Єврокомісії відповіла, про що саме говорили з Сі у Франції

В Єврокомісії сподіваються, що КНР використає свій вплив на Росію, щоб покласти край війні.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підбила підсумки зустрічі з очільником Китаю Сі Цзіньпіном та президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі, де йшлося про війну Росії проти України.

Про це Урсула фон дер Ляєн розповіла під час брифінгу 6 травня, передає "Інтерфакс-Україна".

Як сказала лідерка Єврокомісії, першою темою, щодо якої президенти обмінялися думками, була геополітична ситуація.

"Ми особливо обговорили Україну й конфлікти на Близькому Сході", – повідомила вона.

За її словами, усі сторони погодилися з тим, що Європа і Китай мають спільні інтереси в мирі та безпеці.

"Ми розраховуємо, що Китай використає весь свій вплив на Росію, щоб покласти край агресивній війні Росії проти України. Президент Сі відіграв важливу роль у деескалації безвідповідальних ядерних погроз Росії. І я впевнена, що президент Сі і далі робитиме це на тлі безперервних ядерних погроз з боку Росії", – сказала вона.

Також лідери обговорили зобов'язання КНР не постачати Росії "будь-яке смертоносне обладнання".

"Потрібні додаткові зусилля для скорочення постачання Росії товарів подвійного призначення, які потрапляють на поле бою, і з огляду на екзистенціальний характер загрози, що походить від цієї війни і для України, і для ЄС, це справді впливає на відносини ЄС і Китаю", – наголосила фон дер Ляєн.

За її словами, це був "відкритий і чесний обмін думками та обговорення питань, щодо яких ми сходимося в поглядах, і щодо питань, де маємо розбіжності", темами обговорення були питання "від геополітики до зміни клімату та економічні відносини".

Нагадаємо, лідер КНР Сі Цзіньпін почав своє європейське турне. Однією з найбільш обговорюваних тем під час вже є питання агресії РФ проти України. Лідери ЄС мають намір переконати китайського голову використати свій вплив на РФ заради встановлення миру.

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