Мама 317-килограммового мужчины не может его похоронить

Тяжелейший человек Великобритании Джейсон Холтон может не получить должных похорон после смерти, поскольку тело слишком большое.

Об этом пишет The Sun.

Убитая горем мама Лейса пытается найти место, где можно было кремировать его 317-килограммовое тело.

Она сказала: "Джейсон хотел быть кремированным, но есть опасения, что он может быть слишком широким для камеры. Если его придется хоронить, это будет стоить много денег, которых у меня нет – ему понадобится двойной участок вместо одинарного. Мы должны провести его в последний путь. Мне его очень не хватает".

33-летний Джейсон умер в этом месяце в результате отказа органов и ожирения.

55-летняя Лейса дежурила у его кровати в Королевской больнице графства Суррей, Гилфорд, куда его перевезли на специальной машине скорой помощи, в которую его несли шесть пожарных.

Она сказала: "Мой друг звонил в похоронные бюро, и одно из них спросило о размерах Джейсона. Его вес не вызывает беспокойства, просто он может быть слишком широким. Я не уверена, что он поместится в катафалк. Одна похоронная фирма сказала, что они предоставят ему больший, прямоугольный гроб и думают, что они уже придумали, как его будут перевозить".

Джейсон Холтон / Фото: TalkTV

Джейсон стал самым тяжелым человеком Великобритании после смерти 65-летнего Карла Томпсона в 2015 году.

Он начал переедать в подростковом возрасте, переживая смерть отца. В 2020-м Джейсона пришлось поднимать краном из своей двухкомнатной квартиры в Камберле, графство Суррей, после того, как он заболел.

После этого он пытался сократить потребление пищи и потерял три килограмма, находясь в частном доме престарелых.

Он перенес несколько мини-инфарктов, не мог ходить и был прикован к постели дома в деревне в Хэмпшире.

Лейса сказала, что Джейсон серьезно заболел в феврале, добавив: "Его почки прекратили работать, а правая часть сердца была повреждена. Но до самого конца Джейсон больше всего волновался за меня и за то, будет ли со мной все хорошо. Он был прекрасным человеком, очень добрым и отзывчивым".

Напомним, "самый толстый человек в мире" Хуан Педро Франко, весивший более 590 кг, похудел на 330 кило. В прошлом году он поделился редкими фотографиями и показал, как выглядит.

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