Курс валют на 7 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американская валюта потеряет в цене несколько копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 7 мая. Так, доллар "упадет" на несколько копеек, а евро и злотый прибавят в цене.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 39,35 грн (-4 коп.)

Курс евро

1 евро – 42,39 грн (+6 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,81 грн (+3 коп.).

Напомним, ранее банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что в течение недели, 6-12 мая, курс валют в Украине будет достаточно стабильным и прогнозируемым.

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