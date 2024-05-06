Курс валют на 7 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американская валюта потеряет в цене несколько копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 7 мая. Так, доллар "упадет" на несколько копеек, а евро и злотый прибавят в цене.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США – 39,35 грн (-4 коп.)
Курс евро
1 евро – 42,39 грн (+6 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый – 9,81 грн (+3 коп.).
Напомним, ранее банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что в течение недели, 6-12 мая, курс валют в Украине будет достаточно стабильным и прогнозируемым.
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