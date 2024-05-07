В Испании начата процедура по отмене корриды

Министерство культуры Испании приостановило присуждение нынешней премии с корриды и приступило к процедуре ее окончательной отмены. Премия присуждалась с 2013 года с фондом в 30 000 евро.

Об этом сообщает El País.

Министр Эрнест Уртасун уже неоднократно высказывался против шоу, основанных на жестоком обращении с животными, и фактически министерство не выбрало ни одного представителя корриды для награждения медалями в области изобразительного искусства. Этот шаг вызвал критику со стороны представителей сектора корриды, PP и Vox.

"Люди все меньше и меньше понимают, что практикуются пытки над животными и что этому посвящены награды", – пояснил Уртасун.

Читайте главные новости дня:

"Мы понимаем, что Национальные премии призваны привлечь внимание к культурным секторам, имеющим большую социальную поддержку, и мы считаем, что в эти времена в обществе растет обеспокоенность благосостоянием животных", — объясняют министерские источники, приводящие цифру: всего 1,9 % испанцев посетили шоу или празднование корриды в период между 2021 и 2022 годами, что в шесть раз меньше, чем в 2019 году, согласно Статистике по делам корриды.

Количество коррид в Испании сократилось с 3651 в 2007 году до 1546 в 2022-м. В некоторых регионах, таких как Канарские острова или Каталония, коррида не проводится; в других, таких как Галисия, Астурия, Балеарские острова, Мелилья, Кантабрия или Ла-Риоха, их практически нет.

Напомним, королева Испании Летиция сломала ногу. Эта неприятность не помешала ей выполнять свои обязанности.

Читайте также: