Королева Іспанії Летиція зламала ногу: що сталося

Ця неприємність не завадила їй виконувати свої обов'язки.

6 травня королева Іспанії Летиція відвідала концерт Emocion Arte, що відбувся у Королівському театрі Мадрида. Увагу привернуло те, що дружина Філіпа VI з'явилася на цьому заході у білих кедах.

Корольова Летиція / Фото: Getty Images

Як виявилося, тиждень вона почала не дуже вдало, оскільки отримала травму. Як повідомила королівська родина, 51-річна Летиція отримала перелом проксимальної фаланги центрального пальця правої стопи.

Травма сталася кілька днів тому вдома у королеви – вона вдарилася ногою об стіл.

"Невезіння. Але це лікується. Я не знала, що в мене було, поки мені не зробили рентген", - сказала Летиція репортерам після того, як її запитали, як вона себе почуває.

Корольова Летиція / Фото: Getty Images

Також, за словами джерел, ногу вона травмувала ще до заходу у Сарагосі, де її чоловік король Філіп VI взяв участь у важливій церемонії. На публіці Летиція тоді з'явилася у чорних туфлях на низьких підборах і нібито терпіла сильний біль.

Королева Летиція з чоловіком / Фото: Getty Images

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