Ірина Федишин вагітна втретє

Українська співачка Ірина Федишин втретє стане мамою.

Радісну новину зірка розсекретила під час прем'єри свого треку "Секрет". У кліпі під час виконання ліричної композиції про кохання Ірина демонструє помітно округлий животик.

У відеороботі співачка постійно змінює локації та чуттєво виконує пісню. А вже наприкінці ролику з'являється її чоловік і продюсер Віталій Човник. Закохані милуються природою та на містку на тлі водойми приголомшують відвертим зізнанням. Так, у відео Віталій наближається до Ірини й ніжно торкається її округлого животика. У такий оригінальний спосіб подружжя сповістило про майбутнє поповнення у родині. Поки що Федишин не розсекречує жодних подробиць.

Ірина Федишин з чоловіком. Фото: скриншот з кліпу

Зазначимо, пара вже виховує двох синів Юрія та Олега. Цікаво, що Ірина Федишин та Віталій Човник одружилися, коли співачці було усього 19 років.

Нагадаємо, нещодавно вчетверте вагітна дружина Сергія Тігіпка, блогерка Алла Зіневич розповіла, як вагітність вплинула на їхній шлюб і зізналася, які ще зміни спостерігає за собою при надії.

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