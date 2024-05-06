Ирина Федишин беременна в третий раз

Украинская певица Ирина Федишин в третий раз станет мамой.

Радостную новость звезда рассекретила во время премьеры своего трека "Секрет". В клипе во время исполнения лирической композиции о любви Ирина демонстрирует заметно округлый животик.

В видеоработе певица постоянно меняет локации и чувственно исполняет песню. А уже в конце ролика появляется ее муж и продюсер Виталий Човнык. Возлюбленные любуются природой и на мостике на фоне водоема ошеломляют откровенным признанием. Так, в видео Виталий приближается к Ирине и нежно прикасается к ее округлому животику. Таким оригинальным способом супруги известили о будущем пополнении в семье. Пока что Федишин не рассекречивает никаких подробностей.

Отметим, пара уже воспитывает двоих сыновей Юрия и Олега. Интересно, что Ирина Федишин и Виталий Човнык поженились, когда певице было всего 19 лет.

Напомним, недавно беременна в четвертый раз жена Сергея Тигипко, блогерша Алла Зиневич рассказала, как беременность повлияла на их брак и призналась, какие еще изменения наблюдает за собой в положении.

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