"Потеря Донецкой области выглядит реальной": Тарас Чмут — о возможных последствиях обвала фронта

Ситуация на Донетчине — это, наверное, самая большая проблема сегодня для нас. Потому что потеря Донецкой области выглядит реальной.

Об этом рассказал директор фонда "Повернись живим" Тарас Чмут в интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

"Но потеря Донецкой области не равна проигрышу в войне, во-первых. Во-вторых, это не точка, где мы должны сдаться, это не точка, где все пропало, и это не точка невозврата. Это, очевидно, плохо, неприятно, больно отступать, терять и так далее. Если мы хотим выиграть войну, мы должны руководствоваться разумом, а не эмоциями. И, очевидно, не хочется никому покидать какие-нибудь населенные пункты. Но при этом мы не должны считать нормой обнуления больших воинских частей или целых соединений или в будущем целой армии за то, чтобы принципиально что-то держать", — говорит Тарас Чмут.

По его словам, давать оценку, нужно ли держать какую-нибудь посадку на фронте, должны военные, а не комментаторы в Сети.

“Если военные на поле боя видят, что есть необходимость тактического отступления, не должны комментаторы где-нибудь в Твиттере, Фейсбуке или в студии давать оценку, какую посадку держать а какую посадку не держат. Как и политики, кстати, если они не на поле боя", – рассказал Тарас Чмут.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео ТАРАС ЧМУТ: Когда победа и ожидания от 2024 года. Правда о потерях, мобилизации и ошибках в 2023 году

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