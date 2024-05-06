“Втрата Донецької області виглядає реальною”: Тарас Чмут — про можливі наслідки обвалу фронту

Ситуація на Донеччині — це напевно, найбільша проблема на сьогодні для нас. Бо втрата Донецької області виглядає реальною.

Про це розповів директор фонду “Повернись живим” Тарас Чмут в інтерв’ю кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

“Але втрата Донецької області не дорівнює програшу у війні, по-перше. По-друге, це не є точкою, де ми маємо здатися, це не є точкою, де все пропало, і це не є точкою неповернення. Це, очевидно, погано, неприємно, боляче відступати, втрачати і так далі. Якщо ми хочемо виграти війну, ми маємо керуватися розумом, а не емоціями. І, очевидно, не хочеться нікому покидати якісь населені пункти. Але при цьому ми не маємо вважати за норму обнулення великих військових частин, або цілих з'єднань, або в майбутньому цілої армії за те, щоб принципово щось тримати”, — каже Тарас Чмут.

За його словами, давати оцінку, чи потрібно тримати якусь посадку на фронті, мають військові, а не коментатори в Мережі.

“Якщо військові на полі бою бачать, що є необхідність тактичного відступу, не мають коментатори десь там в Твіттері, Фейсбуці або в студії давати їм оцінку, яку посадку тримають, а яку посадку не тримають.

Як і політики, до речі, якщо вони не на полі бою”, — розповів Тарас Чмут.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео ТАРАС ЧМУТ: Коли перемога й очікування 2024 року. Правда про втрати, мобілізацію та помилки у 2023

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