Російський літак Су-25 збили українські воїни на Донеччині — Зеленський

У суботу, 4 травня, воїни 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині.

Про це повідомив у традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

За його словами, цього дня загалом було багато роботи в українських захисників неба.

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“Харків, Одеса, Дніпровщина, Донеччина. Тільки на ранок наші воїни збили вже 13 “Шахедів”. Протягом дня російські терористи застосували вісім ракет різних типів, майже 70 керованих авіабомб проти наших прикордонних громад і позицій на фронті. Російське зло навіть напередодні Великодня не зменшує свого прагнення нести руїни”, - наголосив український президент.

Володимир Зеленський також повідомив про тривалу доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який повідомив про ситуацію на фронтових позиціях, конкретні дії підрозділів на конкретних напрямках. Також президенту доповів керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов.

На завершення президент Зеленський висловив сподівання, що глобальний саміт миру, який відбудеться в червні у Швейцарії стане успішним, попри спроби зірвати його проведення.

“Путін не хоче миру, він божевільний, і кожного дня його держава робить щось, щоб це довести. І щоб подолати це зло, щоб подолати війну, нам потрібна максимальна єдність світу. Разом досягаємо результатів”, - підсумував він.

Нагадаємо, у ніч проти 4 травня армія РФ здійснила масовану атаку безпілотниками на Україну. Востаннє подібний удар був понад місяць тому. Потім росіяни зменшували кількість використання БпЛА.

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