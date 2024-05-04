Військові зможуть самі розрахувати свої виплати: Міноборони запустило онлайн-калькулятор

Онлайн-калькулятор працюватиме на базі сайту соціального забезпечення та підтримки військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Міністерство оборони розробило онлайн-калькулятор, за допомогою якого військовослужбовці та їхні родичі зможуть розрахувати їхнє грошове забезпечення залежно від видів виплат.

Про це повідомили в пресслужбі оборонного відомства.

Онлайн-калькулятор працюватиме на базі сайту соціального забезпечення та підтримки військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Там військові та їхні родичі зможуть розрахувати грошове забезпечення за основними видами виплат, однак у Міноборони наголошують, що калькулятор іще вдосконалюють.

Сума виплат розраховуватиметься залежно від звання, місця проходження служби, участі/неучасті в бойових діях тощо. Сам калькулятор можна знайти за посиланням.

Крім того, на сайті можна буде дізнатися про порядок нарахувань та самих виплат, а також про одноразову грошову допомогу в разі інвалідності або загибелі військовослужбовців й інші соціальні гарантії для них.

Нагадаємо, у Генштабі дали поради українцям, які стоять у чергах до ТЦК.

Читайте також провідні новини дня: