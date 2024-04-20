Збиття бомбардувальника Ту-22М3 – удар по ядерній тріаді Росії: авіаексперт

Українські військові збили над Ставропольським краєм РФ стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 за допомогою ЗРК С-200. Як зазначив авіаційний експерт та колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов" Костянтин Криволап, у Росії може залишатися ще близько 40 стратегічних літаків цього типу.

Про це він сказав в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Він зауважив, що знищення навіть одного літака Ту-22М3 завдає удару по одній із частин ядерної тріади Росії.

"Позаяк, Ту-22М3 разом із Ту-195МС та разом із Ту-160 входять до повітряної частини російської ядерної тріади. Це в будь-якому разі удар по тріаді, тому що в тріаді зараз найслабше місце у росіян – це засоби доставлення, це стратегічна авіація. Тож це серйозна втрата. Інша серйозна втрата – це безпосередньо персонал, це льотчики, які загинули чи вижили після катапультування, але вони не скоро зможуть взагалі сісти за штурвал, навіть якщо вони абсолютно здорові. Важливо те, що ми маємо засоби, за допомогою яких можна на таких дистанціях вражати літак", – зазначив авіаційний експерт.

Костянтин Криволап також наголосив, що виробляти такі літаки росіяни більше не можуть, максимум ремонтувати. Адже завод, на якому виготовлялись ці бомбардувальники, це Казанський завод імені Горбунова, нещодавно був атакований українськими дронами

"Там випускали ці бомбардувальники Ту-22М3. Нині цього виробництва взагалі немає. Зараз цей завод займається виключно регламентними роботами та ремонтом подібних літаків – Ту-22М3 та Ту-160… Ту-22 на момент початку гарячої фази було близько 60 штук, згідно з бухгалтерським обліком. Бухгалтерський облік, самі розумієте, штука досить хитра: воно буцімто записано, але його як би немає. З реальних машин, які можуть стояти на крилі, можуть виконувати функції, лишилося десь близько 40 машин, але тепер уже 40 мінус один чи якась інша цифра мінус один", - зазначив Криволап.

За його словами, за найоптимістичнішими для росіян прогнозами, можливо, літаків Ту-22М3 залишилося менше ніж 30.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗСУ збили російський Ту-22М3, який випустив ракети по Україні!

Нагадаємо, один із дальніх бомбардувальників Ту-22М3, які в ніч проти 19 квітня здійснювали ракетну атаку проти України, був збитий в результаті спецоперації ГУР у взаємодії з Повітряними силами.

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