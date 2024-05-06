За його словами, сучасна війна - це багато компонентів державної та військової сили, які мають бути ефективними.

Президент України Володимир Зеленський привітав українських піхотинців з професійним святом.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Сьогодні Україна відзначає професійний день воїнів, які є основою нашого війська. Найбільш численна складова Сил оборони України і найбільш визначальна. Фундамент Збройних Сил України. Завжди найбільше саме від воїнів-піхотинців залежить, чия буде земля”, - наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, сучасна війна - це багато компонентів державної та військової сили, які мають бути ефективними. Крім того, надважливою є і логістика, від оперативності якої залежать життя та бойові результати.

“Артилерія, яка має бути влучною. Авіація та ППО, які підтримують дії на землі. РЕБ, яка захищає. Дрони, які вже стали дійсно сильним українським аргументом проти окупанта – і в ближньому бою, і в стратегічній глибині. Але все це заради того, щоб наш солдат, наш український піхотинець був стійким на позиціях та міг рухатися вперед – щоб повертати Україні українське. Наш, український контроль саме там на землі, де є наші піхотні позиції, сила наших воїнів-піхотинців”, - підкреслив президент.

Нагадаємо, що Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо подовження терміну дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації.

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