Курс валют на 7 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар потерял в цене, евро и злотый – растут.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 7 мая. Доллар потерял в цене 4 коп. Евро прибавил 6 коп., а польский злотый – 3 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 39,35 грн (-4 коп.)

Курс евро

1 евро – 42,39 грн (+1 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,81 грн (+3 коп.)

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 39,20-39,80 грн

"ПУМБ" – 39,40-39,90 грн

"УкрСиббанк" – 39,25-39,85 грн

"Укрэксимбанк" – 39,15-39,75 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 41,90-42,90 грн

"ПУМБ" – 42,30-42,90 грн

"УкрСиббанк" – 42,05-42,95 грн

"Укрэксимбанк" – 42,20-43,00 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,75-9,95 грн

"ПУМБ" – 9,40-9,90 грн

"Укрэксимбанк" – 9,65-9,95 грн

Как сообщалось, на валютном рынке Украины – стабильность. Курс доллара замер. Эксперты прогнозируют стабильность валюты. На чем теперь можно заработать с мая по июль — читайте в материале ТСН.ua.

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