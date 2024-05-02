Выплаты для переселенцев в Украине: изменится ли помощь с 1 мая

Выплаты ВПЛ продолжат получать в мае 2024 года. Кое-кому они были назначены автоматически, тогда как другим нужно писать заявления на их продление.

Об этом пишет издание "Факты".

Автоматически выплаты ВПЛ продлят тем, кто не может работать, ухаживает за детьми, тяжелобольными и лицами с инвалидностью, не имеет доходы, или они низкие.

Другие переселенцы, подавшие заявления на переназначение выплат до 30 апреля, получат средства с учетом марта. В случае подачи заявления в мае, выплаты ВПЛ будут назначены с месяца обращения.

Разрешены выплаты ВПЛ, если доход на одного получателя в семье меньше 9444 гривен. Речь идет о:

гражданах от 55 лет

лицах, ухаживающих за ребенком до трех лет или ребенком до шести лет, нуждающихся в уходе

семьях с детьми до 23 лет, являющиеся студентами дневной или дуальной формы обучения

лицах с инвалидностью III группы

лицах, оказывающих социальные услуги на непрофессиональной основе

семьи пенсионеров

С апреля справки ВПЛ можно получить через приложение "Дія". Заявление можно подать за себя, мужа или жену, детей.

Для оформления справки требуется:

в разделе "Сервисы" указать адрес текущего места жительства и подтвердить геолокацию

выбрать карточный счет в банке

указать контактные данные, если лицо нуждается в медобслуживании, образовании или гуманитарной помощи

После оформления справка появится в "Дії", в то время как средства будут поступать на счет на всех членов семьи.

Напомним, с 1 марта 2024 года помощь на проживание внутри перемещенным лицам будут рассчитывать, учитывая реальную потребность семьи в помощи. Также государство будет проверять уровень интегрированности человека в экономическое развитие страны.

Читайте также: