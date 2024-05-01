Какому знаку Зодиака повезет 2 мая

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 2 мая?

Какую бы цель – даже самую высокую – мы в этот день перед собой ни ставили, нельзя достигать ее непорядочными и безнравственными средствами – они вряд и себя оправдают, скорее, наоборот – рано или поздно за них придется отвечать. Также, убеждая людей в своей правоте, нельзя "нажимать" и заставлять принимать чужую точку зрения под давлением, цена такого "согласия" будет невелика – при первой же возможности собеседник вернется на прежние позиции. День также неблагоприятен для поездок – на пути возникнет множество препятствий, да и поставленной цели достичь не удастся.

Близнецы

Близнецам звезды обещают успех во всех жизни – от профессиональной и финансовой до личной, но особое внимание звезды советуют им обратить на бытовую и хозяйственную деятельность. Если представители знака наконец-то решат начать ремонт, необходимость в котором давно назрела, он не станет для них стихийным бедствием – напротив, им удастся все сделать легко. Быстро и, что немаловажно, максимально бюджетно.

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