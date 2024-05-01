Якому знаку зодіаку пощастить 2 травня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 2 травня?

Яку б мету – навіть найвищу – ми цього дня перед собою не ставили, не можна досягати її непорядними та аморальними засобами – та й вони навряд чи виправдають себе, радше навпаки – рано чи пізно за них доведеться відповідати. Також не можна тиснути і змушувати приймати чужу точку зору під примусом, переконуючи людей у своїй правоті, адже ціна такої "згоди" буде невеликою – за першої ж нагоди співрозмовник повернеться на колишні позиції. День також несприятливий для поїздок – на шляху виникне безліч перешкод, та й поставленої мети досягти не вдасться.

Близнята

Близнятам зірки обіцяють успіх у всіх сферах життя – від професійної та фінансової до особистої, але особливу увагу зірки радять їм звернути на побутову й господарську діяльність. Якщо представники знака нарешті вирішать розпочати ремонт, необхідність якого давно назріла, він не стане для них стихійним лихом – навпаки, їм вдасться зробити все легко, швидко і, що дуже важливо, максимально бюджетно.

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