Гороскоп на 2 мая для всех знаков Зодиака: день, когда нежелательно вступать в диспуты и споры

День не самой легкой энергетики, когда для поддержания оптимистического взгляда на мир нужно прилагать определенные усилия.

Нежелательно вступать в какие бы то ни было диспуты и споры: начиная их вполне миролюбиво, можно довольно быстро перейти на уровень скандала, а это вряд ли позитивно отразится на отношениях с окружающими людьми. Нельзя также же вмешиваться в чужие конфликты – можно оказаться виноватым в разногласиях обеих его сторон.

Овен

Соблазн бросить работу, которая пробуксовывает и не движется в вперед, будет велик, но ему необходимо противостоять: пройдет совсем немного времени и станет понятно. Что до успешного финала оставался один шаг.

Телец

Не лучший день для ссоры с близким человеком: все закончится взаимными упреками, а это не поможет наладить отношения – скорее, все произойдет с точностью до наоборот

Близнецы

Новое знакомство, которое поначалу покажется перспективным, на самом деле закончится успешным расставанием, поэтому не стоит жертвовать ради него прежними – устоявшимися отношениями.

Рак

От предложения взять на себя чужую работу необходимо – разумеется, под благовидным предлогом – отказаться: успеха – как профессионального, так и финансового – это вам не принесет, а вот головную боль создаст обязательно.

Лев

Решать профессиональные вопросы сегодня необходимо постепенно и не торопясь: не хватайтесь сразу за все – выстройте свои дела в зависимости от приоритета и переходе от более к менее важным.

Дева

Какой бы сферы вашей жизни – личной или профессиональной – ни касалось предложение, которое вы получите сегодня, не торопитесь отвечать на него согласием – сначала проанализируйте его.

Весы

Не стоит брать на себя миротворческие обязанности, пытаясь наладить отношения между близкими вам людьми, находящимися в состоянии конфликта: рискуете стать врагом и для тех, и для других.

Скорпион

От деловых встреч, даже если они были назначены заранее, лучше отказаться: вместо договоренностей, которых вы планируете достичь, вы получите только разногласия, а то и конфликты.

Стрелец

Не стоит ни с кем общаться на повышенных тонах и уж тем более всерьез конфликтовать: победителей из такого общения вы вряд ли выйдете, а вот испорченное – причем надолго – настроение вам гарантировано.

Козерог

Нынешний день – время умеренности во всем, начиная с питания и заканчивая отношениями с близкими людьми: одинаково неприемлемы жадность в первом случае и чрезмерная эмоциональность во втором.

Водолей

От серьезных финансовых операций – прежде всего покупки дорогостоящих вещей – сегодня необходимо отказаться – в результате вы получите ощущение "выброшенных" денег, которое вряд ли вас порадует.

Рыбы

О том, что слово серебро, а молчание – золото, нужно помнить всегда, но сегодня – особенно: любое лишнее – непродуманное – слово может нанести вам серьезный – как моральный, так и материальный – ущерб.

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